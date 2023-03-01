Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:51

Дзюба: «Я очень зол на общественность из-за Криштиану. Какое право вы имеете так относиться к нему?»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба считает, что общественность неуважительно относится к португальскому форварду Криштиану Роналду.

«Я бы поехал поиграть с Роналду. Я очень зол на общественность за Криштиану. Во всех своих кругах я рьяно отстаивал его, когда все начали на него визжать, говорить, что он не имел права что-то говорить. Тогда кто в футболе имел право открыть свой рот? Он сказал, как считает нужным. Я безумно уважаю Криштиану. Может, он сказал что-то резко или неправильно, но, по крайней мере, не побоялся, попытался объясниться. Португалия ассоциируется с Криштиану Роналду во всем мире.
Он стал играть хуже, а у Португалии новое поколение? Ну и классно они наиграли? Он что, хуже кого-то из этих? Роналду стал медленнее? И что? В футболе самое быстрое — это мяч. Зидан был быстрым, Пирло, Ривалдо? Криштиану разучился забивать? Да хватит, перестаньте! Все молились на него, он переписал историю! Конечно, возраст играет свою роль, но нельзя так сразу списывать человека. Ну, выиграли португальцы у Швейцарии — да они и с Роналду бы выиграли. Почему такое отношение? «Он не в прессинге». А другие не могут прессинговать? Ему это зачем, он забить может в любой момент.
Как вы смеете вот так поступать с Криштиану? Чего Марокко-то не разорвали без него? Обыграли Швейцарию, началось: «Все, Роналду — старпер, никому не нужен». А когда было поражение от Марокко, стали говорить: «А где Криштиану? И чего он вышел?». Почему его не взял ни один европейский клуб? Потому что боятся. Боятся величины, личностей боятся везде. Я думаю, так не только в футболе. Трусы. Как тренер может бояться игрока? Наоборот, круто, когда приходит такая величина, на которую все будут смотреть», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Перед ЧМ-2022 «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с Роналду. На чемпионате мира сборная Португалии дошла до четвертьфинала, в котором уступила Марокко (0:1). После турнира 38-летний форвард подписал контракт с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Источник: https://www.youtube.com/@Nobel87
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Футбол
10
12
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Самый трудолюбивый из всех суперзвезд». Капризов оформил хет-трик и вытащил «Миннесоту»
«К шоу невозможно было готовиться». Авербух — о болезни Костомарова
Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию московского метро
В Кремле прокомментировали ситуацию с украинскими флагами в РУДН
Большая кольцевая линия на карте Москвы
Военный эксперт объяснил слова о возможном стратегическом отступлении ВСУ из Артемовска
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

  • svnest

    портвейн это хорошо

    01.03.2023

  • Lars Berger

    Почему Нобель не вызвал ему санитаров?

    01.03.2023

  • DDT

    Скорую уже вызвали, дело- то совсем плохо...

    01.03.2023

  • Елена Волкова

    И цветочек аленький)):tulip:

    01.03.2023

  • Berkut-7

    Действительно , как посмели говорить что-то про Роналду ....как говорил профессор Преображенский " Вы должны молчать и слушать , что вам говорят" ......поэтому давайте все помолчим и будем слушать что нам скажут Роналду и Дзюба , ибо говорят величИны ! это вам не хрен с горы.

    01.03.2023

  • Елена Волкова

    Месси с мессией))

    01.03.2023

  • Елена Волкова

    Португалия с портвейном)) А Аргентина с аргентумом, с серебром, но разменяли его на аурум, на золото))

    01.03.2023

  • Figa

    Футболку ?)) И колечко ))

    01.03.2023

  • Елена Волкова

    Артём дай интервью Пирсу Моргану, которому Криш даёт)) Расскажешь что твой папа мент с Украины, что ты лучший бомбардир России, обиженный и недооцененный на склоне лет как Роналду, глядишь и узнают о тебе на западе и на востоке и пригласят в Аль Нассаль)) А Криш футболку подарит))

    01.03.2023

  • хурма(сельдерей)

    а месси с аргентиной? и т.д.

    01.03.2023

  • Figa

    Он бы тебя не смог носить на руках !)) Что-то подозрительно он заговорил , да стал оправдываться про свою ориентацию , хотя никто и не спрашивал его !:thinking::rolling_eyes::fearful:

    01.03.2023

  • svnest

    у меня португалия с рональду не ассоциируется....

    01.03.2023

    • Капелло заявил, что Месси находится на одном месте с Пеле и Марадоной
    Новости
    RSS RSS
    Все новости