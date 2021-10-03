«Спортинг» на выезде победил «Ароку»
«Спортинг» в матче 8-го тура чемпионата Португалии обыграл «Ароку» со счетом 2:1.
В составе лиссабонцев отличились Матеуш и Нуну Сантуш, хозяева ответили точным ударом Одай Даббаг.
После этого матча «Спортинг» с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Арока» с 5 очками — на 16-й строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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