«Порту» одержал 8 побед в 8 матчах при Фариоли с разницей голов 20-1

В понедельник, 29 сентября, «Порту» выиграл у «Ароки» в матче 7-го тура чемпионата Португалии — 4:0. Игра прошла на городском стадионе Аруки.

Нападающий Саму на 12-й минуте открыл счет. В начале второй половины гости остались в меньшинстве, так как Мартим Фернандеш получил красную карточку , но это не помешало им забить еще три гола — отличились Франсишку Моура, Дениз Гюль и Зайду Сануси.

Для «Порту» это 8-я победа в 8 матчах во всех турнирах при новом главном тренер Франческо Фариоли. Команда забила 20 голов и пропустила 1 мяч (автогол).

«Порту» набрал 21 очко и лидирует в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Арока» идет на 10-й строчке — 8 очков.