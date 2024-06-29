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Сегодня, 14:50

Армянский «Урарту» объявил о переходе Ивана Игнатьева

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Иван Игнатьев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как сообщал «СЭ», российский нападающий Иван Игнатьев подписал контракт с «Урарту».

Об этом объявила пресс-служба армянской команды в Telegram-канале клуба. Срок соглашения не раскрывается.

С января 2024 года Игнатьев выступал за сербский «Железничар», за который провел 7 матчей и сделал 1 результативную передачу. 30 апреля стало известно, что клуб расторг контракт с форвардом.

До этого 25-летний форвард играл за «Сочи», «Локомотив», «Рубин», «Крылья Советов» и «Краснодар».

Источник: ФК «Урарту»
Иван Игнатьев
Футбол
ФК Урарту
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