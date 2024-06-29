Армянский «Урарту» объявил о переходе Ивана Игнатьева

Как сообщал «СЭ», российский нападающий Иван Игнатьев подписал контракт с «Урарту».

Об этом объявила пресс-служба армянской команды в Telegram-канале клуба. Срок соглашения не раскрывается.

С января 2024 года Игнатьев выступал за сербский «Железничар», за который провел 7 матчей и сделал 1 результативную передачу. 30 апреля стало известно, что клуб расторг контракт с форвардом.

До этого 25-летний форвард играл за «Сочи», «Локомотив», «Рубин», «Крылья Советов» и «Краснодар».