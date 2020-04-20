Армянские клубы возобновят тренировки 23 апреля

Клубы высшей и первой лиг чемпионата Армении возобновят тренировки 23 апреля. Об этом сообщает Федерация футбола страны.

Федерации были предоставлены тесты для выявления коронавируса, которые в течение ближайших трех дней будут разосланы клубам-участникам. Перед началом тренировок все клубы должны протестировать на коронавирус своих игроков и тренеров, а также представителей обслуживающего и медицинского персонала.

В тренировке любого из клубов одновременно на поле может находиться не больше 20 человек, включая футболистов, тренеров и представителей обслуживающего и медицинского персонала.

Через неделю Федерация футбола Армении обсудит вопрос с возобновлением чемпионатов высшей и первой лиг. Возможные сроки возобновления турниров — вторая половина мая или начало июня — в зависимости от завершения чрезвычайного положения в Армении и ряда других обстоятельств.

По последним данным, в мире зафиксированы 2 444 706 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерло 168 011 человек, выздоровели 640 344.

По данным Роспотребнадзора на 20 апреля, в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксированы 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.