«Арис» сыграл вничью с АПОЭЛом, Кокорин дважды не реализовал пенальти

«Арис» на своем поле сыграл вничью с «АПОЭлом» в 31-м туре чемпионата Кипра — 0:0.

В начале второго тайма российский форвард «Ариса» дважды не сумел реализовать пенальти — после первой неудачной попытки арбитр заставил перебить удар из-за того, что игроки АПОЭЛа раньше удара вбежали в штрафную, но Кокорин не сумел реализовать и вторую попытку. Россиянина заменили на 81-й минуте встречи.

«Арис» с 64 очками продолжает лидировать в чемпионате Кипра, опережая АПОЭЛ на одно очко.