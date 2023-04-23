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Сегодня, 21:03

«Арис» сыграл вничью с АПОЭЛом, Кокорин дважды не реализовал пенальти

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Арис» на своем поле сыграл вничью с «АПОЭлом» в 31-м туре чемпионата Кипра 0:0.

В начале второго тайма российский форвард «Ариса» дважды не сумел реализовать пенальти после первой неудачной попытки арбитр заставил перебить удар из-за того, что игроки АПОЭЛа раньше удара вбежали в штрафную, но Кокорин не сумел реализовать и вторую попытку. Россиянина заменили на 81-й минуте встречи.

«Арис» с 64 очками продолжает лидировать в чемпионате Кипра, опережая АПОЭЛ на одно очко.

Александр Кокорин
Футбол
ФК АПОЭЛ
ФК Арис (Лимасол)
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Кокорин дважды не забил пенальти в матче с АПОЭЛом
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