«Арис» продлил контракт с главным тренером Шпилевским до 2026 года

«Арис» объявил о продлении контракта с главным тренером Алексеем Шпилевским. Соглашение рассчитано до 2026 года.

Новые контракты с «Арисом» подписал тренерский штаб Шпилевского: тренер по физподготовке Христос Пападопулос, тренер вратарей Такис Таки, ассистенты тренера Томми Яниген, Виталий Астафьев, Омер Ербай, Александр Колоцей.

19 мая сообщалось, что в Шпилевском заинтересовано «Динамо».

35-летний белорусский специалист возглавляет «Арис» с февраля 2022 года. В минувшем сезоне команда стала чемпионом Кипра.