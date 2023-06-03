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Сегодня, 19:11

«Арис» продлил контракт с главным тренером Шпилевским до 2026 года

Руслан Минаев
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«Арис» объявил о продлении контракта с главным тренером Алексеем Шпилевским. Соглашение рассчитано до 2026 года.

Новые контракты с «Арисом» подписал тренерский штаб Шпилевского: тренер по физподготовке Христос Пападопулос, тренер вратарей Такис Таки, ассистенты тренера Томми Яниген, Виталий Астафьев, Омер Ербай, Александр Колоцей.

19 мая сообщалось, что в Шпилевском заинтересовано «Динамо».

35-летний белорусский специалист возглавляет «Арис» с февраля 2022 года. В минувшем сезоне команда стала чемпионом Кипра.

Футбол
ФК Арис (Лимасол)
Алексей Шпилевский
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