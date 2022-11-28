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Гол Кокорина помог «Арису» сыграть вничью в матче с лидером чемпионата Кипра

Иван Шитик
Корреспондент
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«Арис» сыграл вничью с «Пафосом» в матче 12-го тура чемпионата Кипра — 2:2.

Росийский нападающий «Ариса» Александр Кокорин вышел в стартовом составе и отличился во втором тайме. Он реализовал пенальти на 63-й минуте.

В нынешнем сезоне на счету российского форварда пять голов и две результативные передачи в десяти матчах. Он был признан лучшим игроком октября в «Арисе» по версии болельщиков.

Также в матче против «Пафоса» форвард получил желтую карточку.

«Арис» набрал 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Пафос» сохраняет первую строчку, имея в активе 30 очков.

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
ФК Пафос
2
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