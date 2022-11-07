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Сегодня, 21:25

Гол Кокорина помог «Арису» сыграть вничью с «Омонией»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Арис» на своем поле сыграл вничью с «Омомнией» в матче 10-го тура чемпионата Кипра. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин забил гол и открыл счет в матче в первом тайме (видео). Также в первой половине он получил желтую карточку.

Для Кокорина этот гол стал четвертым в нынешнем сезоне.

«Арис» набрал 22 очка и остается на втором месте в турнирной таблице. Команда отстает на четыре очка от лидирующего клуба «Пафос».

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
ФК Омония
ФК Пафос
3
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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