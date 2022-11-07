Гол Кокорина помог «Арису» сыграть вничью с «Омонией»
«Арис» на своем поле сыграл вничью с «Омомнией» в матче 10-го тура чемпионата Кипра. Встреча закончилась со счетом 1:1.
Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин забил гол и открыл счет в матче в первом тайме (видео). Также в первой половине он получил желтую карточку.
Для Кокорина этот гол стал четвертым в нынешнем сезоне.
«Арис» набрал 22 очка и остается на втором месте в турнирной таблице. Команда отстает на четыре очка от лидирующего клуба «Пафос».
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