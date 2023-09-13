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13 сентября, 23:07

«Арис» официально объявил о возвращении Кокорина

Алина Савинова
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«Арис» в социальных сетях официально объявил о переходе российского нападающего Александра Кокорина из «Фиорентины».

«У каждого свои герои! Время быть вместе с «Арисом»! Официально — добро пожаловать обратно», — сказано в заявлении пресс-службы клуба.

5 сентября стало известно, что Кокорин перешел из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды. Отмечалось, что соглашение с 32-летним россиянином рассчитано на один сезон.

Кокорин уже выступал за клуб из Лимасола в сезоне-2022/23 на правах аренды. Он провел 30 матчей за «Арис», в которых отметился 13 голами и 6 результативными передачами. 12 сентября на официальном сайте УЕФА появилась информация о том, что кипрский клуб включил Кокорина в заявку на групповой турнир Лиги Европы сезона-2023/24.

Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
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