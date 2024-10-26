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Сегодня, 21:03

«Арис» с Кокориным обыграл «Неа Саламину» в матче чемпионата Кипра

Алина Савинова
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«Арис» победил «Неа Саламину» в домашнем матче 8-го тура чемпионата Кипра — 2:1.

Голы хозяев в этой встрече забили Георгий Квилитая и Лео Бенгтссон. Один мяч гостей отыграл Апостолос Веллиос.

Российский нападающий клуба из Лимасола Александр Кокорин вышел на поле на 32-й минуте встречи, заменив Квилитаю.

«Арис» набрал 20 баллов и вышел на промежуточное первое место в чемпионате Кипра. «Неа Саламина» с 3 очками располагается на предпоследней, 13-й позиции в турнирной таблице.

Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Неа Саламина
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