8 ноября, 21:55

«Арис» без Кокорина разгромил клуб «Красава Ипсонас»

Ана Горшкова
Корреспондент

«Арис» дома с крупным счетом обыграл клуб «Красава Ипсонас» в матче 10-го тура чемпионата Кипра — 3:0.

Голы забили Андроникос Какуллис, Джейден Монтор и Георгий Квилитая.

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин не принимал участие в матче. В сентябре 2025-го он перенес артроскопическую операцию на колене в Германии и выбыл примерно на два месяца.

«Арис» набрал 23 очка и лидирует в турнирной таблице. «Красава Ипсонас» находится на 12-м месте с 7 очками. Команда проиграла пятый матч подряд.

Чемпионат Кипра. 10-й тур.
08 ноября, 00:00. Alphamega Stadium (Лимассол)
Арис Л
3:0
Ипсонас

ФК Арис (Лимасол)
