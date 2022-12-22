«Арис» сыграл вничью с АПОЭЛом, Кокорин вышел в стартовом составе

«Арис» сыграл вничью с АПОЭЛом в матче 16-го тура чемпионата Кипра — 1:1. Встреча прошла в Лимасоле на новом стадионе «Альфамега Стэдиум».

На 31-минуте российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин забил мяч, но гол был отменен из-за офсайда.

Счет в матче открыл полузащитник «Ариса» Кароль Струски на 42-й минуте. Нападающий АПОЭЛа Маркиньос сравнял счет на 45+5-й минуте, реализовав пенальти.

Кокорин вышел в стартовом составе и был заменен на 71-й минуте встречи, не отметившись результативными действиями.

АПОЭЛ лидирует в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 37 очков. «Арис» располагается на 4-й строчке с 32 очками.