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Сегодня, 22:04

«Арис» сыграл вничью с АПОЭЛом, Кокорин вышел в стартовом составе

Мария Гусева
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«Арис» сыграл вничью с АПОЭЛом в матче 16-го тура чемпионата Кипра — 1:1. Встреча прошла в Лимасоле на новом стадионе «Альфамега Стэдиум».

На 31-минуте российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин забил мяч, но гол был отменен из-за офсайда.

Счет в матче открыл полузащитник «Ариса» Кароль Струски на 42-й минуте. Нападающий АПОЭЛа Маркиньос сравнял счет на 45+5-й минуте, реализовав пенальти.

Кокорин вышел в стартовом составе и был заменен на 71-й минуте встречи, не отметившись результативными действиями.

АПОЭЛ лидирует в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 37 очков. «Арис» располагается на 4-й строчке с 32 очками.

Кипр: Первый дивизион. 16-й тур
22 дек, 00:00. Tsirion Stadium (Лимассол)
Арис Л
1:1
АПОЭЛ
Александр Кокорин
Футбол
ФК АПОЭЛ
ФК Арис (Лимасол)
0
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