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9 февраля 2025, 22:10

«Арис» с Кокориным в составе сыграл вничью с АЕКом

Алина Савинова

«Арис» сыграл вничью с АЕКом в домашнем матче 22-го тура чемпионата Кипра — 1:1.

На 24-й минуте встречи отличился форвард гостей Айтор Канталапьедра. В начале второго тайма его партнер по команде Хрвое Миличевич забил автогол, сделав счет равным.

Российский нападающий клуба из Лимасола Александр Кокорин вышел на игру в стартовом составе и был заменен на 89-й минуте.

«Арис» с 49 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Кипра. АЕК (45) идет четвертым.

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Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
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