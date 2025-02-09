«Арис» с Кокориным в составе сыграл вничью с АЕКом

«Арис» сыграл вничью с АЕКом в домашнем матче 22-го тура чемпионата Кипра — 1:1.

На 24-й минуте встречи отличился форвард гостей Айтор Канталапьедра. В начале второго тайма его партнер по команде Хрвое Миличевич забил автогол, сделав счет равным.

Российский нападающий клуба из Лимасола Александр Кокорин вышел на игру в стартовом составе и был заменен на 89-й минуте.

«Арис» с 49 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Кипра. АЕК (45) идет четвертым.