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Сегодня, 15:21

Ари считает, что Кокорин мог бы играть в «Баварии» или «Манчестер Сити»

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Краснодара» Ари рассказал, что думает про форварда «Ариса» Александра Кокорина. Он считает, что 31-летний игрок смог бы проявить себя в европейских грандах, имея большой потенциал.

«Кокорин — игрок с большим потенциалом! Я всегда представлял его играющим в Германии за «Баварию» или в Англии за «Манчестер Сити».

Он сильный и очень быстрый футболист. Но, к сожалению, произошел тот случай — он попал в тюрьму. Если бы не эта ситуация, он бы играл в клубах и странах, которые я назвал. Но я верю, что он сможет вернуться и играть в большой команде. У него есть талант и большой потенциал, чтобы оказаться в европейской команде», — заявил Ари «РБ Спорту».

В этом сезоне он провел 13 матчей за «Арис», забив 4 гола.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
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Милан 0
Интер 3
Матч завершен

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30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

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Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

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24%

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