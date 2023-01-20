Ари считает, что Кокорин мог бы играть в «Баварии» или «Манчестер Сити»

Бывший нападающий «Краснодара» Ари рассказал, что думает про форварда «Ариса» Александра Кокорина. Он считает, что 31-летний игрок смог бы проявить себя в европейских грандах, имея большой потенциал.

«Кокорин — игрок с большим потенциалом! Я всегда представлял его играющим в Германии за «Баварию» или в Англии за «Манчестер Сити».

Он сильный и очень быстрый футболист. Но, к сожалению, произошел тот случай — он попал в тюрьму. Если бы не эта ситуация, он бы играл в клубах и странах, которые я назвал. Но я верю, что он сможет вернуться и играть в большой команде. У него есть талант и большой потенциал, чтобы оказаться в европейской команде», — заявил Ари «РБ Спорту».

В этом сезоне он провел 13 матчей за «Арис», забив 4 гола.