Аргентина приостановила все футбольные турниры из-за коронавируса

Аргентинская футбольная ассоциация объявила о приостановке всех футбольных турниров на территории страны. Это связано с пандемией коронавируса.

Сообщается, что такое решение принято после рекомендации министра спорта и туризма страны. Все клубы уже были проинформированы о постановлении.

Матчи не будут проводиться как минимум до конца марта. Таким образом, прерван Кубок аргентинской суперлиги.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 198 179 человек. Умерших — 7954, выздоровевших — 81 961. В России на данный момент 114 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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