«Арда» извинилась за минуту молчания в память о живом футболисте

Руководство «Арды» извинилось перед бывшим игроком клуба Петко Ганчевым за минуту молчания, организованную в память о нем, сообщает ТАСС со ссылкой на Dunav Most.

«Руководство клуба «Арда» хотело бы принести огромные извинения бывшему игроку клуба Петко Ганчеву и его родственникам в связи с тем, что клуб получил неверную информацию о его смерти», — говорится в заявлении руководства команды.

16 марта в матче 25-го тура чемпионата Болгарии «Арда» дома сыграла вничью с «Левски» — 1:1. Перед началом игры была объявлена минута молчания в память о 78-летнем Ганчеве.