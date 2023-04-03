Арбитр ФИФА придумал новое наказание для игроков: удар коленом в пах

Арбитр ФИФА Фернандо Эрнандес Гомес во втором тайме матча 13-го тура чемпионата Мексики «Америка» — «Леон» (2:2) применил к спорившему с ним футболисту необычное наказание: ударил его коленом в пах.

Произошло это на 66-й минуте, когда игроки гостей отказывались признавать решение рефери, засчитавшего гол в их ворота. Эрнандес Гомес показал желтую карточку защитнику «Леона» Стивену Баррейро, а также вынес предупреждение автору забитого мяча — нападающему «Америки» Диего Вальдесу.

В промежутке между применением этих двух санкций перед судьей оказался аргентинский полузащитник гостей Лукас Ромеро. Возможно, он что-то сказал арбитру ФИФА. И тот, все еще показывая желтую карточку Баррейро, нанес Ромеро короткий, но точный удар коленом в пах. А затем отправился к центру поля, чтобы продолжить разговоры с другими игроками и наказать Вальдеса.

Арбитр ФИФА Фернандо Эрнандес Гомес дает предупреждение. Скриншот из трансляции

Арбитр ФИФА Фернандо Эрнандес Гомес дает предупреждение. Скриншот из трансляции

Матч в итоге был доведен до конца. Нельзя исключать, что он станет последним для Эрнандеса Гомеса. Мексиканская федерация футбола начала расследование. Судье грозит серьезное наказание от длительного отстранения от работы до пожизненного.