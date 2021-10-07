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Арбитр ФИФА отстранен на четыре месяца за неосторожное высказывание в адрес клуба и журналиста

22:47

Хорватский судья Иван Бебек решением дисциплинарной комиссии Хорватского футбольного союза (ХФС) отстранен от работы на четыре месяца.

Такое наказание последовало в ответ на неосторожное высказывание рефери: арбитр, судивший матч 10-го тура чемпионата своей страны между командами «Хайдук» и «Локомотив» (1:0), заявил, что игры «Хайдука» должны начинаться со счета 2:0 в его пользу, а также дал оценку журналисту из Сплита Блажу Дупланчичу.

Аудиозапись высказывания стала публичной — федерация отреагировала. Президент ХФС Мариян Кустич потребовал открытия дисциплинарного дела в отношении судьи, а комиссия вынесла соответствующее наказание, сославшись на положения этического кодекса.

Сам Бебек признал, что использовал недопустимые высказывания в частной беседе с человеком, не имеющим отношения к футболу. Он принес извинения «Хайдуку» и ХФС, при этом сказав, что был возбужден после того, как часть стадиона во время игры скандировала «Убейте Бебека».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=7VQwLxcQ3TU

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Александр Бобров все материалы автора

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