«Сабах» Березуцкого обыграл лидера чемпионата Азербайджана «Араз»

«Сабах» под руководством российского тренера Василия Березуцкого одержал победу над командой «Араз-Нахчыван» в 17-м туре чемпионата Азербайджана — 1:0.

Единственный гол в матче забил Джой-Ланс Миккельс, который отличился на 78-й минуте.

«Сабах» прервал 17-матчевую беспроигрышную серию «Араза» во всех турнирах, который с 39 очками лидирует в чемпионате страны. Команда Березуцкого (26 баллов) идет на пятой строчке в турнирной таблице. При российском специалисте «Сабах» не потерпел ни одного поражения.

Березуцкий стал главным тренером «Сабаха» 25 ноября, подписав контракт сроком на 2,5 года.