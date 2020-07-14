«Арарат-Армения» стал чемпионом второй год подряд

«Арарат-Армения» стал чемпионом Армении в сезоне-2019/20. Столичный клуб в заключительной игре чемпионата обыграл «Ноа» и не пропустил его на первую строчку.

«Арарат-Армения» был основан в 2017 году благодаря слиянию с московским «Араратом». В дебютном сезоне-2017/18 он стал третьим во втором армянском дивизионе, а уже в следующем дебютировал в элите и с ходу завоевал чемпионский титул.

В составе «Арарат-Армении» выступает ряд футболистов с российским паспортом, включая бывшего форварда молодежной сборной России Армена Амбарцумяна и экс-голкипера «Мордовии» и «Оренбурга» Дмитрия Абакумова.