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«Арарат-Армения» стал чемпионом второй год подряд

18:34
«Арарат-Армения». Фото Facebook
«Арарат-Армения». Фото Facebook

«Арарат-Армения» стал чемпионом Армении в сезоне-2019/20. Столичный клуб в заключительной игре чемпионата обыграл «Ноа» и не пропустил его на первую строчку.

«Арарат-Армения» был основан в 2017 году благодаря слиянию с московским «Араратом». В дебютном сезоне-2017/18 он стал третьим во втором армянском дивизионе, а уже в следующем дебютировал в элите и с ходу завоевал чемпионский титул.

В составе «Арарат-Армении» выступает ряд футболистов с российским паспортом, включая бывшего форварда молодежной сборной России Армена Амбарцумяна и экс-голкипера «Мордовии» и «Оренбурга» Дмитрия Абакумова.

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