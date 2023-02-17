Арабский «Аль-Наср» готов предложить контракт Бускетсу

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» готов предложить контракт полузащитнику «Барселоны» Серхио Бускетсу, сообщает журналист Фабрицио Романо.

34-летний испанец, чей контракт с сине-гранатовыми истекает предстоящим летом, принял решение покинуть каталонскую команду.

Бускетс пока не определился, где именно продолжит карьеру, но он уже имеет предложение из МЛС.

В этом сезоне футболист провел за каталонцев 27 матчей во всех турнирах, в которых сделал одну голевую передачу.

Напомним, что за «Аль-Наср» с 2023 года выступает бывший нападающий «Реала» Криштиану Роналду.