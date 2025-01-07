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7 января, 22:40

Гол Кокорина плечом принес «Арису» ничью с «Аполлоном»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Арис» на выезде сыграл вничью с «Аполлоном» в матче 17-го тура чемпионата Кипра — 1:1.

Счет на 10-й минуте открыл нападающий гостей Александр Кокорин. 33-летний форвард забил плечом. Этот гол стал для него седьмым в текущем сезоне.

Хозяева отыгрались благодаря голу Гиоргоса Малеккидиса на 55-й минуте.

Кипр: Первый дивизион. 17-й тур
07 янв, 00:00. Tsirion Stadium (Лимассол)
Аполлон
1:1
Арис Л

После 17 туров «Арис» (40 очков) занимает второе место в чемпионате Кипра, отставая от лидирующего «Пафоса» на три балла. «Аполлон» (25) идет шестым в турнирной таблице.

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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