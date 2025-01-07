Гол Кокорина плечом принес «Арису» ничью с «Аполлоном»

«Арис» на выезде сыграл вничью с «Аполлоном» в матче 17-го тура чемпионата Кипра — 1:1.

Счет на 10-й минуте открыл нападающий гостей Александр Кокорин. 33-летний форвард забил плечом. Этот гол стал для него седьмым в текущем сезоне.

Хозяева отыгрались благодаря голу Гиоргоса Малеккидиса на 55-й минуте.

После 17 туров «Арис» (40 очков) занимает второе место в чемпионате Кипра, отставая от лидирующего «Пафоса» на три балла. «Аполлон» (25) идет шестым в турнирной таблице.