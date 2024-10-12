Антон Миранчук забил дебютный гол за «Сьон» в товарищеском матче

Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук отметился дебютным голом за швейцарский клуб.

12 октября «Сьон» на своем поле в товарищеском матче принимает «Лозанну». 28-летний россиянин открыл счет на 22-й минуте.

Миранчук стал игроком «Сьона» в сентябре. Он присоединился к швейцарскому клубу на правах свободного агента после завершения контракта с «Локомотивом». Полузащитник провел за новую команду три официальных матча, не отличившись результативными действиями.