24 марта, 19:40

Антон Миранчук: «В Швейцарии спокойное отношение к футболистам, а у нас любят облизывать»

Артем Бухаев
Корреспондент

Полузащитник сборной России и «Сьона» Антон Миранчук рассказал об изучении французского языка и отношении к футболистам в Швейцарии.

«На французском начинаю понимать какие-то слова. Они там тоже начали понимать какие-то слова на русском. Нецензурные? Разные. Отношение к футболистам там другое, у нас любят облизывать. А там спокойное», — сказал Миранчук на пресс-конференции.

«Если перевести на русский язык, там профессиональное отношение», — добавил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Миранчук выступает за «Сьон» с сентября прошлого года. Он провел за команду 16 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.

25 марта сборная России проведет BetBoom товарищеский матч против Замбии. Игра состоится на стадионе «Динамо» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени.

