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Сегодня, 17:47

Антон Миранчук провел первую тренировку в «Сьоне»

Константин Белов
Корреспондент
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Президент «Сьона» Кристиан Константен заявил «СЭ», что российский полузащитник Антон Миранчук провел первую тренировку в швейцарском клубе.

«Миранчук сегодня провел свою первую тренировку за «Сьон». Сейчас ему нужно немного набрать форму, чтобы дебютировать за клуб. Думаю, что он сможет сыграть в матче чемпионата Швейцарии через две недели», — сказал Константен «СЭ».

9 сентября «Сьон» объявил о переходе Миранчука. Соглашение 28-летнего футболиста с клубом подписано до лета 2026 года. Миранчук будет выступать под десятым номером.

Антон Миранчук
ФК Сьон
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