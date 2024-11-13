Антон Миранчук пропустит 4-5 недель из-за травмы

Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук выбыл из-за травмы на 4-5 недель.

Об этом рассказал президент швейцарского клуба Кристиан Константен.

«Насчет травмы Антона сложно сказать. Но я думаю, что он выбыл на 4-5 недель. Антон — очень хороший человек. Он хорошо сработался со своими товарищами по команде», — сказал Константен Odds.ru.

Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. В текущем сезоне 29-летний игрок сыграл 7 матчей, не отметившись результативными действиями.