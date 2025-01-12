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Сегодня, 22:23

Антон Миранчук переболел гриппом, но уже восстановился

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», 29-летний российский полузащитник Антон Миранчук не избежал эпидемии гриппа, которая охватила на этой неделе «Сьон» на сборе в Марокко. Из-за этого наш легионер пропустил контрольный матч, в котором европейцы перед вылетом домой уступили местному «Рабату» (0:1).

В понедельник, 13 января, команда возобновит тренировки в Швейцарии. Миранчук, который восстановился после травмы ноги, должен работать наравне с партнерами в рамках подготовки к домашней встрече против «Грассхопера» — она состоится 18 января.

Антон Миранчук
ФК Сьон
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