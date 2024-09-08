Источник: «Сьон» предложил Антону Миранчуку 1,5 миллиона евро в год

Полузащитник Антон Миранчук может продолжить карьеру в швейцарском «Сьоне», сообщает журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, швейцарцы вышли на 28-летнего россиянина со вторым предложением. «Сьон» предлагает 1,5 миллиона евро в год и контракт на два сезона. 8 сентября футболист должен пройти медосмотр в Швейцарии.

Летом этого года Миранчук покинул «Локомотив» в связи с окончанием контракта. Ранее «СЭ» сообщал, что «Аякс» рассматривает возможность подписания футболиста.