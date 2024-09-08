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Сегодня, 00:46

Источник: «Сьон» предложил Антону Миранчуку 1,5 миллиона евро в год

Сергей Разин
корреспондент
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Антон Миранчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник Антон Миранчук может продолжить карьеру в швейцарском «Сьоне», сообщает журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, швейцарцы вышли на 28-летнего россиянина со вторым предложением. «Сьон» предлагает 1,5 миллиона евро в год и контракт на два сезона. 8 сентября футболист должен пройти медосмотр в Швейцарии.

Летом этого года Миранчук покинул «Локомотив» в связи с окончанием контракта. Ранее «СЭ» сообщал, что «Аякс» рассматривает возможность подписания футболиста.

Источник: https://t.me/karpinside/33230
Антон Миранчук
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сьон
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