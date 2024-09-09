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Миранчук: «Мне не терпится продемонстрировать свою ценность и помочь «Сьону» достичь его целей»

Алина Савинова
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Российский полузащитник Антон Миранчук поделился впечатлениями от присоединения к швейцарской команде «Сьон».

В понедельник, 9 сентября, «Сьон» объявил о подписании контракта с 28-летним футболистом, который рассчитан до лета 2026 года.

«Мои первые дни в Вале прошли хорошо. Я рад начать новое приключение с ФК «Сьон». Мне не терпится продемонстрировать свою ценность на поле и помочь команде достичь ее целей», — приводит пресс-служба клуба слова Миранчука.

Ранее спортивный директор «Сьона» Барт Константин сообщил, что российский полузащитник приступит к тренировкам с командой 10 сентября.

Миранчук с 2013 по 2024 год выступал за «Локомотив». Он покинул московский клуб минувшим летом в связи с окончанием срока действия контракта.

Источник: Официальный сайт «Сьона»
Антон Миранчук
Футбол
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