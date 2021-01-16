«Антальяспор» и «Трабзонспор» сыграли вничью, Кудряшов отыграл весь матч

«Антальяспор» сыграл вничью с «Трабзонспором» (1:1) в матче 19-го тура чемпионата Турции.

Хозяева играли в меньшинстве с 33-й минуты. В их составе отличился Амилтон. У гостей забил Беник Афобе. В составе «Антальяспора» весь матч отыграл российский защитник Федор Кудряшов. Экс-форвард «Крыльев Советов» Адис Яхович вышел на замену.

«Антальяспор» набрал 25 очков и занимает девятое место. У «Трабзонспора» 27 очков и восьмая позиция.

Чемпионат Турции. Суперлига

19-й тур

«Антальяспор» — «Трабзонспор» — 1:1 (1:0)

Голы: Амилтон, 25 — Афобе, 90+6