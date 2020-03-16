«Антальяспор» победил «Сивасспор», Федор Кудряшов отдал голевой пас

«Антальяспор» обыграл «Сивасспор» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Турции — 1:0. Единственный мяч хозяева провели на 81-й минуте, голевой пас в эпизоде с голом отдал защитник сборной России Федор Кудряшов.

Также в составе победителей вышел чемпион мира Лукас Подольски, который получил во желтую карточку, а в добавленное ко второму тайму время был заменен на экс-хавбека «Локомотива» Дельвина Ндинга. В атаке пару Подольски составил бывший нападающий «Крыльев Советов» Адис Яхович.

Из-за эпидемии коронавируса игра прошла без зрителей.

В турнирной таблице «Антальяспор» поднялся на 11-е место, «Сивасспор» остался четвертым, упустив шанс обойти «Галатасарай».

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26-й тур

«Антальяспор» — «Сивасспор» — 1:0 (0:0)

Гол: Сары, 81.