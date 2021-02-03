«Антальяспор» Кудряшова сыграл вничью с «Бешикташем»

«Антальяспор» и «Бешикташ» сыграли вничью (1:1) в матче 23-го тура чемпионата Турции. Российский защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов отыграл весь матч.

У хозяев отличился Гекдениз Байракдар, у гостей — Домагой Вида. «Антальяспор» с 70-й минуте играл в меньшинстве.

«Бешикташ» набрал 45 очков и занимает третье место. У «Антальяспора» 30 очков и девятая позиция.

Чемпионат Турции. Суперлига

23-й тур

«Антальяспор» — «Бешикташ» — 1:1 (1:0)

Голы: Байракдар, 39 — Вида, 73

Удаление: Сари («Антальяспор»), 70