«Антальяспор» Кудряшова сыграл вничью с «Бешикташем»
21:10
«Антальяспор» и «Бешикташ» сыграли вничью (1:1) в матче 23-го тура чемпионата Турции. Российский защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов отыграл весь матч.
У хозяев отличился Гекдениз Байракдар, у гостей — Домагой Вида. «Антальяспор» с 70-й минуте играл в меньшинстве.
«Бешикташ» набрал 45 очков и занимает третье место. У «Антальяспора» 30 очков и девятая позиция.
Чемпионат Турции. Суперлига
23-й тур
«Антальяспор» — «Бешикташ» — 1:1 (1:0)
Голы: Байракдар, 39 — Вида, 73
Удаление: Сари («Антальяспор»), 70
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