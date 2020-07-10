Анри простоял на колене почти 9 минут в первом матче во главе «Монреаля» в память о погибшем Флойде
10 июля 2020, 14:07
Главный тренер «Монреаля» Тьерри Анри почтил память афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб из-за жесткого задержания полицейскими.
В начале матча МЛС против «Нью-Инглэнда» (0:1), который стал для француза первым во главе клуба, Анри простоял на колене 8 минут 46 секунд — ровно столько полицейские применяли жесткий удушающий прием на Флойде.
После смерти Флойда во многих городах США начались протесты против расизма, сопровождающиеся беспорядками.
For the cause. ???@ThierryHenry x #BlackLivesMatter pic.twitter.com/YKFy51z3Ic— Major League Soccer (@MLS) July 10, 2020
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