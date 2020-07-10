Анри простоял на колене почти 9 минут в первом матче во главе «Монреаля» в память о погибшем Флойде

Главный тренер «Монреаля» Тьерри Анри почтил память афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб из-за жесткого задержания полицейскими.

В начале матча МЛС против «Нью-Инглэнда» (0:1), который стал для француза первым во главе клуба, Анри простоял на колене 8 минут 46 секунд — ровно столько полицейские применяли жесткий удушающий прием на Флойде.

После смерти Флойда во многих городах США начались протесты против расизма, сопровождающиеся беспорядками.