Андрей Канчельскис: «Могу сказать только теплые слова в адрес Риксена»

Экс-полузащитник сборной России, «Рейнджерс» и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис вспомнил период своей карьеры с Фернандо Риксеном.

— Могу сказать о Фернандо только хорошее, мы жили в одной деревне,когда играли за «Рейнджерс», вместе иногда ходили в паб с командой, — приводит ТАСС слова Канчельскиса. — Могу сказать только теплые слова в его адрес, про его человеческие качества. Что касается футбола, он играл за сборную Голландии, а ведь это машина, играть за такую команду дорогого стоит. Это дано далеко не каждому футболисту.

Выступавший за «Зенит», «Рейнджерс» и АЗ Риксен сегодня скончался на 44-м году жизни после продолжительной болезни.