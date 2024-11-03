Канчельскис: «Юран может возглавить «Спортинг», если агенты будут хорошо работать»

Бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о том, что российский специалист Сергей Юран готов возглавить «Спортинг» после ухода Рубена Аморима.

«Юран может возглавить «Спортинг», если агенты будут хорошо работать. Ну да, российских тренеров недооценивают. Нам сложно, конечно. Но маленькие шансы есть, все-таки», — цитирует «РБ Спорт» Канчельскиса.

Юран в качестве игрока выступал за такие португальские команды, как «Бенфика» (1991-1994) и «Порту» (1994-1995). Как тренер он наиболее известен по работе с «Химками», «СКА-Хабаровск» и «Пари НН».