Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 09:12

Чернышов: «Миранчук попал в свой чемпионат, а Чалову пока сложно привыкнуть к Греции»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер Андрей Чернышов прокомментировал выступления российских футболистов Алексея Миранчука в «Атланте» и Федора Чалова в ПАОКе.

«У каждого футболиста адаптация проходит по-разному. Когда Алексей Миранчук приехал в Италию, он не сразу заиграл. После первых месяцев тоже говорили: «Может, он ошибся и надо было уезжать в Испанию?». Через несколько месяцев все встало на свои места. Сейчас он попал в свою атмосферу, свой чемпионат. В США он раскрылся по-новому, еще более ярко.

После еще одного сезона я уехал как раз в ПАОК. Через две недели я понял, что это не моя страна, не мой чемпионат и клуб. Очень важно попасть в свою атмосферу. Возможно, Чалов перешел не в свой клуб и пока ему сложно привыкнуть к Греции. Но нужно дать время до зимы», — приводит слова Чернышова Legalbet.

В общей сложности Чалов провел 13 матчей за ПАОК, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

На счету 28-летнего Миранчука десять сыгранных встреч в МЛС, в которых ему удалось трижды отличиться и отдать два ассиста.

Источник: Legalbet
Алексей Миранчук
Федор Чалов
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
ФК ПАОК
Читайте также
Фигуриста Десятова отстранили от соревнований из-за подозрений в преступном сексуальном контакте
В Коркино произошло возгорание дома и автомобиля после волнений местных жителей
РФС обсуждал возможное проведение матчей сборной России с европейскими командами
ЦИК Молдавии утвердил итоги референдума по евроинтеграции
Гаврилов предложил сыграть с командой кладбища, а бывший тренер «Спартака» нашел плюсы. Что случилось после того, как сборная России узнала своих будущих соперников
Израиль атаковал военные объекты на территории Ирана. Главное
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Российский бизнесмен Штенгелов может стать владельцем хорватской «Горицы»

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости