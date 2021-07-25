«Андерлехт» дома проиграл «Сент-Жиллуаз» в стартовом туре чемпионата Бельгии
21:59
В матче первого тура чемпионата Бельгии «Андерлехт» дома проиграл клубу «Сент-Жиллуаз» (1:3).
У хозяев единственный мяч забил Яри Версхарен. В составе гостей отличились немецкий форвард Дениз Ундав, который сделал дубль, и ивуарийский полузащитник Жан Тьерри Лазар Амани.
Чемпионат Бельгии
1-й тур
«Андерлехт» — «Сент-Жиллуаз» — 1:3 (1:1)
Голы: Версхарен,45+2 — Ундав, 20, 62, Лазар Амани, 73
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