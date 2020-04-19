«Андерлехт» разорвет контракт с Насри за самовольный отлет в Дубай

Полузащитник Самир Насри покинет «Андерлехт» из-за несоблюдения указаний клуба на время пандемии коронавируса. Бельгийский клуб потребовал от игроков сообщать о своих передвижениях, но 32-летний француз не сделал это и самовольно отправился в Дубай, сообщает Derniere Heure.

Ранее Насри дисквалифицировали на 18 месяцев за прохождение витаминного лечения в Лос-Анджелесе, которое предположительно скрывало антидопинговые нарушения.

В этом сезоне Насри провел за «Андерлехт» семь матчей в чемпионате Бельгии и забил один мяч.