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«Андерлехт» разорвет контракт с Насри за самовольный отлет в Дубай

21:23
Самир Насри. Фото Instagram.
Самир Насри. Фото Instagram.
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Полузащитник Самир Насри покинет «Андерлехт» из-за несоблюдения указаний клуба на время пандемии коронавируса. Бельгийский клуб потребовал от игроков сообщать о своих передвижениях, но 32-летний француз не сделал это и самовольно отправился в Дубай, сообщает Derniere Heure.

Ранее Насри дисквалифицировали на 18 месяцев за прохождение витаминного лечения в Лос-Анджелесе, которое предположительно скрывало антидопинговые нарушения.

В этом сезоне Насри провел за «Андерлехт» семь матчей в чемпионате Бельгии и забил один мяч.

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