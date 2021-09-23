«Андерлехт» и «Гент» сыграли вничью

«Андерлехт» сыграл вничью с «Гентом» (1:1) в перенесенном матче пятого тура чемпионата Бельгии.

В составе хозяев отличился Лиор Рефаэлов (с пенальти). У гостей забил Алессио Кастро-Монтес.

«Андерлехт» набрал 14 очков и занимает третье место. У «Гента» восемь очков и 14-я позиция.

Чемпионат Бельгии

5-й тур

«Андерлехт» — «Гент» — 1:1 (0:0)

Гол: Рефаэлов, 59, с пенальти — Кастро-Монтес, 39