Анчелотти признан лучшим тренером 2024 года на премии The Best

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Возглавляющий «Реала» Карло Анчелотти признан лучшим тренером 2024 года на премии The Best от ФИФА.

На награду также претендовали Хаби Алонсо («Байер»), Луис де ла Фуэнте (Сборная Испании), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Лионель Скалони (Сборная Аргентины).

«Реал» в прошлом сезоне стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.

Анчелотти впервые в карьере выиграл награду The Best. В 2022-м он занял второе место, уступив Лионелю Скалони.