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Анчелотти о награде лучшему тренеру года: «Хочу поблагодарить Винисиуса и Карвахаля»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Винисиус и Карло Анчелотти.
Фото Reuters

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на то, что его признали лучшим тренером по итогам сезона-2023/24.

Анчелотти был объявлен лучшим тренером сезона во время церемонии вручения «Золотого мяча», которая прошла в Париже в театре «Шатле».

На мероприятии не присутствовал ни один представитель «Реала». Предположительно, решение не приезжать на церемонию было принято после того, как стало известно, что обладателем «Золотого мяча» станет полузащитник «Манчестер Сити» Родри, а не нападающий «Реала» Винисиус.

«Я хочу поблагодарить свою семью, президента «Реала», клуб и моих игроков, прежде всего — Винисиуса и Карвахаля», — написал в соцсетях Анчелотти.

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/24. Второе место в голосовании занял форвард «Реала» Винисиус, на третьей строчке — хавбек мадридцев Джуд Беллингем, четвертым стал еще один игрок «Королевского клуба» — защитник Дани Карвахаль.

Винисиус Жуниор
Даниэль Карвахаль
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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