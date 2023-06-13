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Сегодня, 06:18

Аллегри отклонил первое предложение «Аль-Хиляля»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Саудовский «Аль-Хилаль» ведет переговоры с главным тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в Монте-Карло, где тренер проводит свой отпуск, состоялась встреча между Аллегри и представителями «Аль-Хилаля». Итальянский специалист отклонил предложение с зарплатой в размере более 20 миллионов евро в год, но саудовцы уже готовят улучшенный вариант с 10-миллионным подписным бонусом.

Ранее Аллегри заявлял, что не ведет переговоры о расторжении контракта с «Ювентусом».

Клуб по итогам сезона занял седьмое место в серии А с 62 очками. Также туринцы были лишены 10 очков за финансовые махинации. «Бьянконери» сыграют в Лиге конференций в следующем сезоне.

Источник: La Gazzetta dello Sport
ФК Аль-Хиляль
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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