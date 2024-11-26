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Алип — о знакомстве с Черчесовым: «Видно было, что человек серьёзный, со своими шутками»

Даниил Аршавский
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Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип рассказал, как познакомился с действующим главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

«После матча с Азербайджаном (2:3) он в первый раз пришёл в раздевалку. Мы тогда его не знали, он пришёл чисто познакомиться. Видно было, что человек серьёзный, со своими шутками. Мы тогда стали чемпионами [c Зенитом], и он сказал: поделился премиальными чемпионскими со своими? Сразу, когда я только в раздевалку пришёл. Я улыбнулся, сказал ему, что да», — цитирует Алипа Legalbet.

61-летний российский специалист возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. За 6 матчей под руководством Черчесова казахам не удалось одержать ни одной победы, при этом потерпев 5 поражений кряду.

Источник: Legalbet
Нуралы Алип
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
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