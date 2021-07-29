Алиоски, которым интересовался ЦСКА, продолжит карьеру в Саудовской Аравии

«Аль-Ахли» объявил о переходе экс-защитника «Лидса» Эзджана Алиоски. 29-летний македонец пополнил клуб из Саудовской Аравии в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 38 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и три результативные передачи.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны ЦСКА и турецкого «Галатасарая».

Алиоски сыграл в трех матчах на Евро-2020. Во встрече с Украиной (1:2) он отметился забитым мячом.