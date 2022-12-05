Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:37

Аленичев: «Я бы хотел, чтобы Дзюба еще поиграл»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российский тренер Дмитрий Аленичев заявил, что хотел бы еще посмотреть на игру бывшего нападающего сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы.

«Не думаю, что Артем, мало играя в Турции в эти 3-4 месяца, растерял свои сильные качества. Конечно, возраст уже, скорость не та. Но мастерство не пропало. Может быть, руководителей наших ведущих клубов пугает его зарплата? Или, может быть, руководители боятся, что Артем испортит атмосферу в раздевалке? Думаю, если бы Дзюба сейчас вернулся в РПЛ, он мог бы принести пользу любому клубу. Я бы хотел, чтобы Артем еще поиграл», — цитирует Аленичева «РБ Спорт».

На данный момент 34-летний нападающий является свободным агентом. Россиянин выступал за «Адану Демирспор» с 18 августа. 6 ноября форвард расторг соглашение с турецкой командой. За это время Дзюба принял участие в 5 матчах и забил 1 гол.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-alenichev-u-spartaka-budet-ogromny-j-shans-stat-chempionom-esli-pyat-brazil-tsev-zenita-uedut-v-otpusk-i-ne-vernutsya/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Артем Дзюба
Дмитрий Аленичев
РПЛ
3
6
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лионель Месси назвал фаворитов ЧМ-2022
Валиева богаче всех. Сколько уже заработали наши фигуристы в этом сезоне?
Путину доложили о ЧП на аэродроме под Рязанью
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
Протестующие в столице Монголии ворвались в здание правительства
Что происходит с чистой водой на Сахалине
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита»: провал в «Адане Демирспор»
Артем Дзюба может продолжить карьеру в клубе ОАЭ
Нетфуллин считает, что Дзюба помог бы остаться «Торпедо» в РПЛ
Радосавлевич — о Дзюбе: «Лично я в 34 года закончил карьеру»
«Кармиотисс» сделал заявление о Дзюбе: «Было бы честью для нас и для кипрского футбола, если бы он присоединился к нашей команде»
Гендиректор «Зенита» Медведев надеется, что Дзюба найдет себе новую команду
Гендиректор «Кармиотисса» — об интересе к Дзюбе: «Кто не хочет такого фантастического форварда?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аль-Хиляль» поборется с «Аль-Насром» за Криштиану Роналду
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости