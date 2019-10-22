Алексис Санчес призвал чилийцев остановить беспорядки на улицах

Нападающий сборной Чили Алексис Санчес призвал своих сограждан утихомирить протесты на улицах.

— Я принимаю требования народа, который требует лучшей жизни, — написал 30-летний игрок в Instagram. — Но давайте проводить протесты мирным путем, без уничтожения имущества. Круша наши улицы, мы сами себе причиняем вред. Больше всех от этого страдают дети, которые не понимают, что происходит из-за нас, взрослых. Мы должны быть едины как никогда ради нашего Чили! Все ради лучшего будущего наших детей.

Протесты в Чили, начавшиеся из-за роста цен на проезд на метро, снова переросли в столкновения, в центр Сантьяго стянута бронетехника. Манифестации проходят не только в столице, но и в целом ряде городов, в том числе в Вальпараисо, Винья-дель-Мар, Антофагаста, популярных у туристов.

Санчес играет за сборную Чили с 2006 года. За это время он провел на национальную команду 132 матча и забил 43 гола.