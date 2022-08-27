Алексей Попов считает «Арис» хорошим вариантом для Кокорина

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов считает, что нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину нужно соглашаться на переход в «Арис», чтобы получать игровое время.

«Если он уже все достопримечательности во Флоренции посмотрел, то можно ехать на Кипр. Думаю, что по деньгам его точно не обидят. Уверен, что стороны смогут найти какой-то компромисс. Если Саша хочет играть в футбол, да еще и в Европе — это хороший вариант. Там неплохой футбол, безбашенные болельщики, полные стадионы. Хорошая возможность для продолжения карьеры, но только если любишь футбол не только из-за денег, а также ради эмоций и голов», — приводит Betonmobile.ru слова Попова.

Кипрский «Арис» сделал предложение «Фиорентине» по аренде форварда Александра Кокорина. Ранее игрок не попал в заявку команды на матч первого тура с «Кремонезе» и матчи Лиги конференций против «Твенте».

Контракт 31-летнего россиянина с фиолетовыми действует до конца июня 2024 года. Кокорин выступает за команду с января 2021 года, с тех пор он сыграл в 11 матчах и не отличился результативными действиями.