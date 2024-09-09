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Сегодня, 19:00

Алексей Миранчук обратился к брату Антону после его перехода в «Сьон»: «Рад за тебя, близнец»

Алина Савинова
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Алексей Миранчук, брат новичка «Сьона» Антона Миранчука, отреагировал на переход полузащитника в швейцарскую команду.

В понедельник, 9 сентября, «Сьон» объявил о подписании контракта с 28-летним футболистом, который рассчитан до лета 2026 года.

«Рад за тебя, близнец. Наслаждайся новым приключением. Люблю тебя!» — написал Алексей в своих соцсетях.

Ранее Антон Миранчук выступал за «Локомотив». Он покинул команду минувшим летом в связи с окончанием срока действия контракта. Вместе с железнодорожниками полузащитник трижды выиграл Кубок России, а также по разу — чемпионат и Суперкубок страны.

Алексей Миранчук в июле перебрался из итальянской «Аталанты» в «Атланту Юнайтед» из МЛС.

Алексей Миранчук
Антон Миранчук
Футбол
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