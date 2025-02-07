Точилин: «Будем надеяться, из Алжира Игнатьев быстрее сможет перебраться в какой-нибудь европейский клуб»

Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал переход форварда Ивана Игнатьева из «Урарту» в алжирский клуб «Кабилия».

«Честно говоря, неожиданное решение. Видимо, Ваня хочет играть и выбирает вариант, при котором он сможет реализовать себя. Все-таки в России ему было бы тяжело найти достойное для себя место. А в Алжире на него рассчитывают, предоставят возможность расти. Плюс финансовые условия наверняка неплохие.

Ваня талантливый парень, он ярко заявил о себе и быстро погас по разным причинам — психологическим, прежде всего. Не думаю, что он с агентом впопыхах принимал это решение. У нас мало информации о чемпионате Алжира, но сборная там неплохая, так что и уровень футбола должен быть достаточно высокий. Будем надеяться, оттуда Ваня быстрее сможет перебраться в какой-нибудь европейский клуб», — цитирует «ВсеПроСпорт» Точилина.